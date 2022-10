La probabile formazione della Lazio: pochi dubbi per Sarri, a centrocampo la spunta un ex Fiorentina

Maurizio Sarri pensa alle mosse per affrontare la Fiorentina nel posticipo della decima giornata di Serie A. Pochi dubbi sulla formazione titolare della Lazio che scenderà in campo al Franchi. Modulo a specchio con i viola: 4-3-3 co Provedel in porta, Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Cataldi, con il terzo posto che dovrebbe essere occupato da Vecino (in vantaggio su Luis Alberto. Davanti il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

La probabile formazione della Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni