La probabile formazione della Lazio: Sarri alle prese con il caso Luis Alberto cerca ancora la quadra del suo 4-3-3. Due ritorni importanti in difesa

Una Lazio ferita attende la Fiorentina allo stadio Olimpico. Dopo la disfatta subita per mano del Verona, i biancocelesti sono costretti in ritiro dalla volontà del presidente Lotito. Dopo alti e bassi, Sarri deve ancora trovare la quadra giusta del suo 4-3-3. Contro i gigliati in tecnico toscano si affiderà a Reina tra i pali. In difesa tornano Acerbi e Luiz Felipe dopo le rispettive squalifiche. A destra ballottaggio tra Hysaj e Lazzari. Centrocampo a tre con Cataldi favorito su Leiva con Milinkovic Savic e Basic a comporre la linea mediana. Probabile panchina per Luis Alberto, alle prese con un rapporto a dir poco delicato con l’allenatore ex Juventus. In avanti il tridente laziale dovrebbe esser composto da Immobile con Felipe Anderson e Pedro a supporto del numero 17 biancoceleste.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic Savic, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.