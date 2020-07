La probabile formazione della Roma: Fonseca si affida a due ex viola dal primo minuto

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, dopo aver fatto riposare molti titolarissimi nell’ultima gara contro la SPAL, è pronto a schierare la sua migliore formazione per la gara contro la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Pau Lopez, mentre la difesa a tre sarà composta dall’ex viola Mancini, Smalling e Kolarov. Gli esterni a centrocampo saranno Bruno Peres e Spinazzola, mentre nel mezzo toccherà a Diawara con un altro ex giocatore della Fiorentina, ovvero Jordan Veretout. In attacco Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.