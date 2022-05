La probabile formazione della Roma: Mourinho pensa al turnover, ma i big saranno in campo

Reduce dalla vittoria nella semifinale contro il Leicester che le è valsa un posto nella finale di Conference League, la Roma si presenta all’appuntamento contro la Fiorentina con la voglia di continuare a vincere per consolidare il piazzamento europeo.

Viste le tante partite giocate nell’ultimo periodo, è possibile che Mourinho faccia ricorso a un ampio turnover. Davanti a Rui Patricio, spazio a Mancini, Smalling e Kumbulla: in panchina dovrebbe finire Ibanez.

Sugli esterni confermati Karsdorp e Zalewski, mentre in mediana lo Special One è orientato a dar fiducia a Cristante e Oliveira anche se non è da scartare la possibilità che giochi l’ex viola Veretout. Sulla trequarti Pellegrini e Zaniolo, con quest’ultimo insidiato da El Shaarawy, dietro all’unica punta Abraham.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira/Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo/El Shaarawy; Abraham.