La probabile formazione della Salernitana: Ribery guida l’attacco di Colantuono

Sono tante le assenze in casa Salernitana in vista della trasferta contro la Fiorentina. Tra gli altri, Milan Djuric, che sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva visto che è entrato in contatto diretto con un positivo al Covid-19. Provati l’ex viola Ribery e Simy in attacco, con Bonazzoli che insegue ed è in ballottaggio con l’ex Crotone. A centrocampo L. Coulibaly e Di Tacchio, con Kastanos favorito su Schiavone per completare il terzetto. Sulle fasce, invece, ci saranno Kechrida e Ranieri, di proprietà della Fiorentina. In difesa, davanti a Belec, spazio a Veseli, Gyomber e Gagliolo.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos/Schiavone, Ranieri; Ribery, Simy/Bonazzoli.