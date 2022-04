La probabile formazione della Salernitana: un ex Fiorentina in campo e uno in panchina. Dubbi sulla difesa per Nicola

Davide Nicola studia le mosse per provare ad arginare la Fiorentina nel lunch match della 34esima giornata di Serie A. Il tecnico granata con tutta probabilità lascerà in panchina l’ex viola Franck Ribery, mentre dovrebbe partire da titolare Luca Ranieri, l’altro ex Fiorentina in prestito. Dubbi sulla presenza dal primo minuto per Radovanovic, che ha stretto i denti dopo i recenti problemi fisici.

Questa la probabile formazione:

Salernitana (3-5-2): Sepe; Dragusin, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Ranieri; Verdi, Djuric.