La probabile formazione della Sampdoria: pochi dubbi per D’Aversa. Conferma per il tandem Caputo-Quagliarella

Reduce da due successi di fila in campionato contro Salernitana ed Hellas Verona, la Sampdoria si presenta alla sfida contro la Fiorentina intenzionata a cercare il tris che ne rilancerebbe ulteriormente le ambizioni. Senza cinque giocatori (Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli, oltre allo squalificato Ekdal), sono ben pochi i dubbi di formazione di Roberto D’Aversa.

Nel 4-4-2 dei blucerchiati, davanti ad Audero tornerà Yoshida dal 1′ al posto dell’infortunato Ferrari: al suo fianco l’insostituibile Colley. Sulle fasce, invece, spazio a Bereszynski e Augello. I due esterni di centrocampo saranno Candreva, in grande forma, e Verre: in mediana fiducia a Thorsby e Adrien Silva. In attacco D’Aversa non cambia: fiducia al tandem Quagliarella–Caputo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.