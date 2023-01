La probabile formazione della Sampdoria: turnover ma non troppo, in campo diversi titolari. Sabiri pronto a subentrare

Alle 18 la Sampdoria arriverà al Franchi per affrontare la Fiorentina e provare a staccare il pass per i quarti della Coppa Italia. Benché atteso da una sfida salvezza fondamentale contro l’Empoli in campionato, Stankovic non vuole arrendersi in partenza e per questo schiererà una formazione rimaneggiata ma non troppo.

Tra i pali ci sarà il portiere titolare Audero, protetto da Murillo, Nuytinck e Colley. A centrocampo Rincon e Vieira, mentre sulle corsie esterne ci saranno Leris e Augello. Verre agirà da trequartista dietro Djuricic e Lammers, mentre resterà pronto a subentrare dalla panchina l’obbiettivo viola Sabiri.

La probabile formazione della Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Colley; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Verre; Djuricic, Lammers. All. Dejan Stankovic.