La probabile formazione della SPAL: Di Biagio si affida a due “vecchie conoscenze” della Fiorentina

La SPAL si appresta a giocare la sua ultima gara in Serie A, prima della retrocessione in B, contro la Fiorentina. Il tecnico Gigi Di Biagio pare aver ben pochi dubbi di formazione. Tra i pali ci sarà Letica, mentre la difesa a quattro sarà composta da Cionek, Vicari, l’ex viola Felipe e Fares. A centrocampo agiranno Murgia, Missiroli e il centrocampista gigliato in prestito agli estensi Dabo. Nel tridente Cuellar potrebbe partire titolare al posto di Petagna, e sarà supportato sulle corsie esterne da D’Alessandro e Di Francesco.

Probabile formazione SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Fares; Murgia, Missiroli, Dabo; D’Alessandro, Cuellar, Di Francesco.