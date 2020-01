La probabile formazione della SPAL: per un Semplici orfano di due ex viola i dubbi sono a centrocampo, in attacco il solito tandem Petagna-Floccari

Per Leonardo Semplici la partita di oggi sarà sicuramente una delle più importanti della sua carriera da allenatore. Scherzo del destino, la rincorsa della SPAL verso la salvezza passa proprio dalla sua Firenze, città dove Semplici ha allenato le giovanili della Fiorentina. Non ci sarà tempo per i ricordi e la voglia di fare punti per i ferraresi è vitale. Confermata la difesa a tre con Berisha in porta, Cionek, Vicari e Igor a comporre la linea difensiva. Squalificato l’ex viola Tomovic. Il centrocampo spallino sarà orfano anche di un altro ex Fiorentina: Kurtic, da poco trasferitosi al Parma. Al suo posto gioca Murgia, insieme a Di Francesco, Missiroli, Strefezza e molto probabilmente Valoti (in ballottaggio con Reca). In attacco il solito Petagna sarà affiancato da Floccari.

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Di Francesco, Murgia, Missiroli, Strefezza, Valoti, Petagna, Floccari.