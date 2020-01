La probabile formazione dell’Atalanta: Gasperini fa turn over ma i suoi fanno paura lo stesso

Ci saranno un paio di ex Fiorentina in campo nelle fila dell’Atalanta che farà visita al Franchi. Si tratterà di Marco Sportiello, portiere che due stagioni fa parò un rigore proprio contro i bergamaschi, e Luis Muriel. In panchina dall’inizio invece l’altro ex Ilicic, con Pasalic e Malinovski dietro all’ex attaccante della Fiorentina. Una squadra che fa paura quella di Gasperini, nonostante il turn over: Sportiello; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosense; Pasalic, Malinovski, Muriel.