La probabile formazione dell’Atalanta: Gasperini recupera l’ex viola più temuto

Nonostante l’assenza del centrocampista Pessina, in isolamento dopo aver contratto il Covid 19, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sembra aver le idee chiare su che tipo di formazione schierare contro la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Gollini, e far muro davanti a lui la difesa a quattro formata da Toloi, Romero, Djimsiti e Gosens. A centrocampo agiranno De Roon e Freuler, mentre in attacco il terzetto composto da Malinovski, Pasalic e l’ex viola Muriel, recuperato dopo un problema alla schiena e attualmente terzo in classifica marcatori con 18 gol realizzati, si muoveranno alle spalle dell’unica punta Zapata.

Probabile formazione Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovski, Pasalic, Muriel; Zapata.