La probabile formazione dell’Empoli: Andreazzoli si affida a Cacace per sostituire Parisi. C’è Zurkowski dal primo minuto

Aurelio Andreazzoli studia la formazione anti Fiorentina per la partita di quest’oggi al Franchi per il suo Empoli. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-2-1, con Vicario in porta, linea difensiva composta da Stojanovic, S. Romagnoli, Viti e Cacace (al posto dello squalificato Parisi). A centrocampo il giocatore della Fiorentina in prestito Zurkowski, Asllani e Bandinelli; Bajrami, Di Francesco a supporto dell’unica punta Pinamonti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco, Pinamonti.