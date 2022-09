La probabile formazione dell’Hellas Verona: in dubbio un ex viola in difesa, Cioffi conferma l’attacco

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina in Serie A dopo la disfatta in terra turca in Conference League. Alle 15:00 al Franchi la partita contro l’Hellas Verona per cercare punti importanti. Reduce dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, il club veneto è fermo a quota 5 punti e l’obiettivo è il medesimo dei viola. Cioffi sarà orfano di un giocatore importante come Faraoni, al suo posto ci sarà Terracciano. Davanti ancora confermato il tridente Lasagna-Lazovic-Henry, mentre in difesa in dubbio l’ex viola Ceccherini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (Ceccherini), Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry.