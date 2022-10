La probabile formazione dell’Inter: Onana tra i pali, in assenza di Lukaku ci sono Lautaro Martinez e Correa

Reduce da un ottimo momento di forma, l’Inter affronterà questa sera la Fiorentina con tutte le intenzioni di proseguirlo. Per provare a farlo Simone Inzaghi si affiderà a Onana tra i pali, davanti a lui una difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Acerbi.

A centrocampo ci sarà Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Passando alle corsie esterne, correrrano a destra Darmian e a sinistra Dimarco. Infine in attacco, in assenza di Lukaku, ci sarà sicuramente Lautaro Martinez e per fare coppia con lui Correa appare in vantaggio su Dzeko.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Simone Inzaghi