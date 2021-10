La probabile formazione dello Spezia: dietro Thaigo Motta non cambia nulla, dubbi sul trio dietro offensivo a Nzola

Non è stato eccellente l’inizio di campionato dello Spezia guidato da Thiago Motta. I liguri a Firenze proveranno il colpaccio per migliorare una classifica che al momento recita otto punti e diciassettesima piazza. L’allenatore dello Spezia schiererà in porta Provedel, difesa a quattro composta dai soliti Ferrer, Hristov, Nikolau e Bastoni. Davanti a loro la coppia Maggiore-Kovalenko. Dubbi sul trio offensivo che agirà alle spalle dell’unica punta Nzola: ci sarà Gyasi, con Antiste e Salcedo in vantaggio su Verde e Colley.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola