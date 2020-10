La probabile formazione dello Spezia: Italiano costretto a rivedere l’attacco. C’è un ex viola pronto a subentrare a gara in corso

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare la Fiorentina dovendo fare a meno di due pedine importanti come il suo centravanti Galabinov, infortunato, e il centrocampista Maggiore, risultato positivo al Covid-19. Tra i pali contro i viola ci sarà Provedel, e davanti a lui la difesa a quattro composta da Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco. A centrocampo agiranno Bartolomei, Ricci e Mora, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Piccoli, Gyasi e Verde. Partirà dalla panchina per poi subentrare a gara in corso se chiamato in causa l’ex gigliato Kevin Agudelo.

Probabile formazione Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Mora; Piccoli, Gyasi, Verde.