La probabile formazione dello Spezia: Italiano deve rinunciare a due squalificati e a Nzola, e allora spazio ad Agudelo

La sorpresa Spezia stasera farà visita alla Fiorentina, dopo il K.O. inflitto all’ormai ex capolista Milan. Vincenzo Italiano non recupera Nzola e deve rinunciare ai due squalificati Bastoni e Erlic. Al loro posto in difesa ci saranno Marchizza e Chabot. Dalla linea mediana in su facile la riconferma dei soliti uomini che hanno battuto i rossoneri nel solito 4 3 3. Così Agudelo si candida nuovamente a ricoprire il ruolo di falso nove.

Probabile formazione Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi.