Sarà l’Udinese il prossimo avversario della Fiorentina nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo il pareggio di Bologna, i bianconeri giocheranno la seconda trasferta a pochi giorni di distanza. Cioffi deve rinunciare allo squalificato Perez in difesa. Pereyra stringerà i denti a centrocampo, mentre in avanti è ballottaggio tra Success e Pussetto per affiancare Deulofeu.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Success. All. Cioffi.