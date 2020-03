La probabile formazione dell’Udinese: Il centrocampo è affidato alla pedina che piace tanto ai viola

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico dell’Udinese Luca Gotti torna ad avere a disposizione l’ex di turno De Maio e l’esterno Sema, ma tra i due soltanto quest’ultimo sembra poter essere indiziato a partire titolare nel 3-5-2 che verrà schierato contro i viola. Tra i pali ci sarà Musso, e davanti a lui la difesa a tre composta da Rodrigo Becao, Troost Ekong, Nuytinck. Sulle fasce a centrocampo toccherà a Stryger Larsen e, come accennato in precedenza, a Sema. Nel mezzo agiranno Fofana, Mandragora, e uno dei grandi obiettivi viola delle ultime finestre di mercato, ovvero De Paul. Il duo d’attacco sarà formato da Lasagna e Okaka.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.