La Procura indaga sulle plusvalenze fittizie della Juventus. Ben 22 operazioni di mercato nel mirino ma la Fiorentina è tranquilla

Tra le vicende in cui è coinvolta la Juventus in un periodo in cui i bianconeri sono nell’occhio del ciclone, c’è anche quella legata alle cosiddette “plusvalenze fittizie“. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nel mirino della Procura di Torino ci sono ben 22 operazioni di mercato della squadra bianconera. Si va dallo scambio tra Arthur e Pjanic col Barcellona a quello tra Caldara e Bonucci con il Milan, affari cosiddetti “a specchio” e cioè senza o quasi movimentazione reale di denaro.

Nel mirino anche cessioni di giovani a cifre importanti: operazioni molto sospette visto l’effettivo valore dimostrato da questi ragazzi. Un esempio è la cessione di Simone Muratore, ceduto all’Atalanta per 7 milioni di euro nel 2020 nonostante le poche presenze in Serie A totalizzate fino a quel momento. Tra le ventidue operazioni incriminate però è da sottolineare che nessuna riguarda la Fiorentina.