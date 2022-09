La profezia di Italiano e quel sogno che si avveri

Ha un idea in “serbo”. Ovvero far diventare Jovic il nuovo Vlahovic. Perso contro una squadra bianconera, l’Udinese, Italiano vuol vincere con l’altra ovvero la Juventus. Per farlo serve segnare e per segnare serve Jovic, panchinato mercoledi scorso ad Udine più per questioni fisiche che per motivazioni tecniche.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Vlahovic ed Jovic saranno verosimilmente compagni nel Mondiale in Qatar programmato tra pochi mesi, difendendo i colori della Serbia nella massima competizione per Nazioni. Oggi pomeriggio saranno invece avversari nella speranza, viola, che uno possa davvero essere il successore dell’altro come profetizzato da Italiano.