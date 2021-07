La profezia di Oliveira: “Italia-Belgio? Se gioca Chiesa dall’inizio, segnerà sicuramente lui”

L’ex Fiorentina Lulù Oliveira ha rilasciato un intervista a Tuttosport, parlando anche della partita di stasera tra Italia e Belgio:

“Sono qui da quasi trent’anni, il calcio italiano mi ha dato tutto. Per stasera sono abbastanza tranquillo, gli azzurri andranno a mille. Il Belgio ha una squadra straordinaria ma credo gli manchi qualcosa per essere una vera big, non ha mai vinto trofei e dietro si perdono in un bicchiere d’acqua. È un peccato che si giochi così presto, per tanti aspetti è una finale anticipata”.

La profezia di Oliveira: “Chi tiferò? Italia. Vincerà 2-1. Se gioca Chiesa dall’inizio, segnerà sicuramente lui”.