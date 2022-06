La promessa della Fiorentina a Milenkovic: tutto nelle mani di Ramadani

Luka Jovic, il rinnovo di Vincenzo Italiano e il futuro di Nikola Milenkovic. Tre trattative importanti per la Fiorentina, seguite tutte dallo stesso regista: quel Fali Ramadani, che è tornato ad essere una delle figure di maggior riferimento in casa viola dopo un periodo iniziale di frizioni con la gestione Rocco Commisso.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, i dubbi più grandi oggi sono quelli relativi al possibile addio di Nikola Milenkovic. Il difensore, in scadenza di contratto nel 2023, è seguito dall’Inter e potrebbe andarsene durante il mercato.

Esisterebbe, infatti, una sorta di promessa fatta dalla Fiorentina a Milenkovic dopo il prolungamento di contratto della scorsa estate che lo libererebbe in automatico verso una big in caso di giusta offerta (20 milioni), che per il momento però non è arrivata.