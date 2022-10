“La promessa non si è ancora avverata e abbiamo una punta evanescente invece di un centravanti-carrarmato. Ma Firenze con Jovic deve armarsi dell’arte antica della pazienza, perché…”

Una delle speranze di questa Fiorentina si chiama Luka Jovic, attaccante che per ora però ha dato poco alla causa viola.

“Dalle sue parti, nei Balcani – scrive il giornalista Stefano Cecchi su La Nazione – gli hanno affibbiato un soprannome che è una promessa di gol: “Serbian Falcao“, con riferimento al formidabile Radamel che qualche anno fa fu un’autentica macchina da reti per mezza Europa. Il guaio è che ad oggi a Firenze quella promessa non si è ancora avverata, lasciandoci negli occhi non un centravanti-carrarmato ma una punta evanescente, quasi smarrita nel giardinetto di calcio viola”.

E ancora: “Eppure Firenze con lui deve armarsi dell’arte antica della pazienza. Perché nella rosa degli attaccanti, Luka Jovic è quello con il tasso tecnico di gran lunga più alto. Se Kouame è il centravanti della contingenza e Cabral il colosso da buttare dentro nell’emergenza, lui è l’unica punta che strutturalmente può aprire orizzonti alti di calcio a una squadra che vuol essere ambiziosa”.

Intanto a Bergamo ha dato qualche segnale positivo giocando come trequartista: “Un piccolo fuoco, è vero. Ma anche i grandi incendi spesso cominciano con la scintilla di un accendino. Non c’è fiorentino che non attenda oggi la fiamma buona di Jovic per incendiare le praterie della propria fantasia sportiva”.