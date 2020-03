La proposta dell’Inter “fatta in casa” per arrivare a Castrovilli

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce come il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli rientri sempre di più nelle mire del tecnico Antonio Conte e anche della dirigenza nerazzurra. Questo perché il giocatore viene ritenuto lamezzala ideale e in quel reparto l’Inter opererà di certo un acquisto visto che a fine stagione andranno valutate le posizioni di Vecino e forse Gagliardini. La Fiorentina dal suo canto non vuol certo cedere uno dei suoi elementi pregiati, e in questo caso i nerazzurri potrebbero proporre il cartellino di Dalbert come contropartita, che adesso è in prestito ai viola. Precisiamo che questa è soltanto al massimo una suggestione, dato che la Fiorentina non ha mai fatto intendere di voler privarsi di un giocatore importante come Castrovilli nella prossima finestra di mercato.