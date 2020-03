La proposta per “salvare” il campionato: “Annullare le amichevoli delle Nazionali per recuperare una giornata”

Tutti vorrebbero dare il proprio contributo per “salvare” il campionato di Serie A. Anche il giornalista Rai Marco Mazzocchi, che su Twitter ha esposto la sua, originale idea: “Si potrebbero annullare le amichevoli Azzurre a fine marzo. Non concedere propri giocatori ad altre Nazionali per amichevoli. Concedere solo calciatori impegnati negli spareggi. Si recupererebbe una giornata. Non sarebbero tutti contenti ma la coperta è corta”.