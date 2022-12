La prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia apre alla cessione di ben due difensori

C’è aria di rivoluzione in casa Sampdoria. Quella che sarà la prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia (appuntamento il 12 gennaio al Franchi) sta infatti valutando di cedere ben due difensori. Trattasi di Jeison Murillo e Omar Colley, che secondo Tuttosport hanno richieste rispettivamente dalla Spagna e dalla Serie A.

Intrecci di mercato a parte, è oggettivo che la Sampdoria stia attraversando un momento complicato e il mercato in uscita potrebbe privarla anche di alcuni pezzi grossi che difficilmente verrebbero sostituiti in tempo per la sfida di Coppa Italia a Firenze.