La prossima partita della Fiorentina Primavera contro la SPAL potrebbe saltare: la situazione

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e la sconfitta in campionato contro il Torino, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani si prepara ad affrontare la sfida esterna di domenica contro la SPAL. Di queste ultime ore però la notizia di alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra viola: in tutto sarebbero sei, attualmente in isolamento a casa e in convitto, asintomatici o con lievi sintomi.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, la partita in programma domenica alle 11.00 tra SPAL e Fiorentina a Ferrara sarebbe a rischio. La situazione rimane da tenere sotto la lente di ingrandimento per le prossime ore. I prossimi tamponi che saranno effettuati nella giornata di domani potrebbero (o meno) far luce su altri positivi. Il rinvio della partita però, rimane al momento un’ipotesi concreta.