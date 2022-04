La prossima settimana, il primo meeting di calciomercato: Le relazioni di Burdisso e un nome argentino da seguire con attenzione

Si farà all’inizio della prossima settimana il primo punto di mercato in casa Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, sul tavolo del dg Barone ci saranno le relazioni realizzate da Burdisso nel suo viaggio in Sudamerica e ci saranno poi le date segnate in agenda nel corso degli affari di gennaio e che riguardano appuntamenti decisivi per dare una forma alla Fiorentina del futuro.

Per quanto riguarda il blitz in Argentina, il nome da seguire con attenzione è quello di Luca Orellano del Velez, esterno offensivo.