La prossima stagione potrebbe rivelarsi un vero tour de force. Quante partite giocherà la Fiorentina 2022/23?

L’Europa porterà via molte energie e il calendario della Fiorentina 2022/23 potrebbe essere fitto di impegni ravvicinati. Nel caso in cui i viola riuscissero a superare il playoff di Conference League la squadra viola stabilirebbe un record che riguarda il maggior numero di gare ufficiali durante la gestione Commisso. E’ questo l’approfondimento odierno de La Nazione, che sottolinea come i ragazzi di Italiano sarebbero sicuri di disputare, almeno, 47 incontri ufficiali, ossia 38 di Serie A, più 8 di Conference League, più uno di Coppa Italia.

A rendere ancor più la stagione un intero tour de force ci sarà anche la compressione dei calendari dovuta alla pausa forzata di quasi due mesi per il mondiale. La Fiorentina potrebbe così giocare 23 gare dal 13 agosto al 13 novembre e 37 dal 4 gennaio al 7 giugno. Con un’estenuante media di una partita ogni 4 giorni. I tifosi sicuramente non vedono l’ora, ma la squadra dovrà certo iniziare a rinforzarsi per essere all’altezza della situazione.