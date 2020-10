La protesta dei tifosi viola è andata a segno: La Rai si convince e fa retromarcia cambiando anche l’orario del match!

La telenovela di Fiorentina-Padova no TV ha portato ad un esito positivo per tutti gli amanti dei colori viola. La protesta dei supporters gigliati è andata a segno, il match in programma tra i viola e i veneti domani pomeriggio sarà trasmesso in streaming su Rai Play, piattaforma digitale dell’emittente. Il match inoltre subirà anche un cambiamento per quanto riguarda l’orario con il calcio d’inizio che avverrà alle 17 anzichè le 18. Ma almeno la Rai si è convinta a fare retromarcia sulla decisione iniziale che escludeva la Fiorentina dal proprio palinsesto…

