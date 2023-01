La protesta della Curva Fiesole. Dopo il silenzio in Conference League arriva un altro gesto simbolico in campionato

La protesta in Curva Fiesole continua. Nelle prime due partite interne giocate nel 2023, nessuno striscione è stato esposto nel luogo simbolo del tifo viola.

Si tratta di un gesto simbolico contro le denunce e i Daspo emessi nei confronti di 25 sostenitori gigliati in occasione della sfida interna contro la Lazio andata in scena il 5 febbraio del 2022. I tifosi viola erano stati accusati di adunata sediziosa.

Non è questa la prima manifestazione di protesta fatta dalla Fiesole, visto che, in occasione del match di Conference League contro gli Hearts, la Curva rimase in silenzio per i primi 25 minuti, ovvero un minuto senza voce per ogni ultrà denunciato.