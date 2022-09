La prova contro il Verona come punto di partenza: l’augurio di un percorso “alla Igor” per Martinez Quarta

Tra i meriti evidenti riconosciuti a Vincenzo Italiano nella scorsa stagione c’è sicuramente quello di aver letteralmente trasformato alcuni giocatori. Tra questi spicca Igor, divenuto da semplice alternativa un vero e proprio punto fermo della Fiorentina. Un percorso che i tifosi viola si augurano possa ripetere Lucas Martinez Quarta, attualmente terzo nelle gerarchie della difesa.

Sulla carta, s’intende, perché squalifiche e infortuni hanno fatto sì che l’argentino si ritrovasse titolare in un momento delicatissimo della stagione. Contro il Verona ha offerto una prestazione praticamente perfetta, e siccome la fortuna aiuta gli audaci ci piace pensare che il miracolo di Terracciano sul suo unico svarione non sia stato un caso.

La prova offerta domenica, però, adesso deve diventare la normalità affinché Martinez Quarta si trasformi in un difensore affidabile e utile alla causa. Ciò che poi, a dire il vero, ci si aspettava quando arrivò: nazionale argentino, giovane, carismatico, insomma il profilo del potenziale titolare.

L’inizio di stagione di Quarta è stato disastroso, ma la situazione in difesa della Fiorentina ci obbliga ad essere ottimisti. A sperare, in tal senso, che Italiano possa ripetere con l’argentino ciò che l’anno scorso gli è riuscito con Igor. Le qualità ci sono, la fiducia dell’allenatore può fare il resto. A Lucas Martinez Quarta, e ad altre mille prestazioni come quella contro il Verona.