La provocazione: “Castrovilli vuole continuare a vedere l’Europa in tv?”. E il nome di una big italiana viene di nuovo accostato al numero dieci della Fiorentina

Tra i giocatori con più mercato in casa Fiorentina c’è sicuramente Gaetano Castrovilli. Su di lui Commisso è stato sempre molto chiaro, stroncando sul nascere qualsiasi ipotesi di addio nelle scorse sessioni di mercato.

In vista di quello estivo, però, torna di moda l’interesse di una big del nostro campionato per il numero dieci viola. Secondo ilromanista.eu, la Roma sarebbe interessata proprio a Castrovilli (e a Nandez del Cagliari) per rinfoltire il centrocampo e affiancare nuovi giocatori al troppo solo Veretout.

Ovviamente si viaggia sul campo delle ipotesi, perché Castrovilli rappresenta una colonna portante per la Fiorentina del futuro ed è difficile pensare che Commisso possa lasciarlo partire già nella prossima estate. Lo stesso giocatore si è sempre detto felice di giocare a Firenze, anche se è proprio su questo punto che il portale di stampo giallorosso lancia la provocazione: “Castrovilli, di fronte a un progetto Fiorentina che non decolla, accetterebbe di continuare a guardare l’Europa in tv? La Roma potrebbe essere la risposta”, si legge nell’articolo.