La provocazione di Commisso: “Se riprenderei Vlahovic? Per dieci milioni sì, come ha fatto l’Inter con Lukaku”

Una provocazione certo, ma che nasconde anche un pizzico di rimpianto per come sono andate le cose. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha chiuso la sua intervista rilasciata a SportItalia, parlando di Dusan Vlahovic. Dopo aver detto determinate cose sul serbo e il mancato rinnovo contrattuale coi viola che ha portato poi alla sua cessione alla Juve, ha chiosato: “Se lo riprenderei a Firenze? No…o meglio forse per 10 milioni sì, come ha fatto l’Inter con Lukaku“.

Del resto, il centravanti sta attraversando un periodo non certo facile a Torino e la squadra viola ha problemi in attacco a trovare un terminale, un’operazione che, vista così, converrebbe ad entrambi. Ovviamente se non fosse semplicemente fantamercato.