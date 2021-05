La provocazione di Commisso: “Voglio vendere la Fiorentina ai fiorentini che hanno i soldi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si sofferma anche sull’aspetto economico della società: “Il bilancio è una cosa, i soldi messi un’altra. Mai avrei pensato di spendere così tanto in due anni per restare nella parte destra della classifica. Dopo otto mesi che avevo comprato la società, è cominciata la pandemia: in due anni ho messo ottantadue milioni ‘cash’ nella Fiorentina. Lo Spezia è costato ventidue milioni di euro, i Della Valle hanno preso la società a zero così come De Laurentiis con il Napoli e Lotito con la Lazio“.

Commisso lancia poi una provocazione: “I fiorentini meritano più di me, così ho pensato di metterla in vendita. Ho speso centosessanta milioni, ne ho messi ottanta e il centro sportivo altri ottanta. Fanno più di trecento milioni, voglio venderla ai fiorentini che hanno i soldi. Io vi do i soldi per comprare la Fiorentina, voi dovete mettere tutte le case che avete come garanzia. Il compratore deve essere fiorentino e deve essere pagata la caparra entro dieci giorni. Se pensate che sia difficile, perché mi criticate così tanto? Perché fate queste c****e su di me e sulla mia famiglia?”.