La provocazione: “Magari la Fiorentina ha già ceduto Vlahovic e ancora non lo sappiamo”

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Ecco le sue parole: “Per il serbo andare via nel mercato invernale avrebbe pochissimo senso. La Fiorentina sta facendo benissimo nonostante sia chiaro ormai da tempo che il suo attaccante non rinnoverà il contratto. Non credo che si debba arrivare a fine stagione per la cessione: magari lo hanno già venduto e noi ancora non lo sappiamo”.

Prosegue così Biasin: “Tottenham? Non credo che abbiano più occasioni degli altri, sono tra i più club più indebitati di tutta la Premier League. Penso ancora che non sia finita per le italiane, ma non soltanto per la Juventus: per me ce ne sono almeno altre due”.