La questione attaccante arriva sul tavolo di Commisso. Un nome da seguire per il prossimo mercato della Fiorentina

Manca un mese esatto all’inizio del prossimo mercato, quello invernale. Come si muoverà la Fiorentina in quella sessione? Su La Nazione si legge che di sicuro la questione attaccante sarà al centro del tavolo dei dirigenti viola già nelle prossime ore quando si farà il punto in vista dei prossimi affari, direttamente in collegamento con gli States e con il presidente Rocco Commisso.

Il nome da seguire con maggiore attenzione, riporta ancora il giornale cittadino, è quello di Krzysztof Piątek, centravanti dell’Hertha Berlino che la Fiorentina ha inseguito anche in estate. Il pressing di Pradè e di Prandelli, che lo ha già avuto quando era al Genoa, nella direzione del polacco si sta facendo sentire e il club tedesco non pare più irremovibile rispetto ai mesi scorsi.

L’ex Milan potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito con riscatto obbligatorio a giugno: prezzo totale 18 milioni di euro.