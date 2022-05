La questione del centravanti che rinnova arriva fino al Bayern, Salihamidzic: “Lewandowski non prolunga, vuole andare”

I tormenti viola intorno a Vlahovic sono stati prolungati per diversi mesi ma non certo isolati: perfino al Bayern hanno quel tipo di problema, con un signore non certo qualunque come Robert Lewandowski. Il contratto in scadenza nel 2023 e l’addio ormai vicino, confermato dal ds Salihamidzic: “Ci ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo ma la nostra posizione non è cambiata. Ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e questo è un dato di fatto. Al momento non sono in corso trattative con altri club”.