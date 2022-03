La questione portiere si accende: Fiorentina, gli occhi puntati su due portieri dell’Atalanta

Le gerarchie in porta in casa Fiorentina cambiano spesso ultimamente. La questione portiere viene trattata quest’oggi da La Nazione dove si legge che Dragowski o passerà per la via del rinnovo del contratto, oppure potrebbe ritrovarsi al centro del prossimo mercato.

Terracciano rimarrà a Firenze, ma tornando a indossare la veste di vice. Con licenza di giocarsi qualche buono spazio, senza dubbio, ma non da titolare.

Sempre sul giornale fiorentino viene specificato che, dopo Meret (che non sta rinnovando il contratto con il Napoli), Cragno (ma costa tanto) e Perin (via dalla Juve a costo zero o quasi), l’Atalanta potrebbe diventare un interlocutore privilegiato per un paio di situazioni. E’ di proprietà nerazzurra Carnesecchi, che i viola hanno visto spesso ultimamente. Così come Gollini, trasferitosi al Tottenham, ma ancora di proprietà del club nerazzurro e intenzionato a riprendersi uno spazio in Italia.