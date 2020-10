La questione stadio a Firenze? Interessa persino in Inghilterra

La vicenda stadio torna sulle cronache internazionali. Il noto portale specializzato StadiumDB.com, infatti, è tornato nella giornata di ieri a parlare della situazione legata al nuovo stadio della Fiorentina.

Dopo aver ripercorso i vari tira-molla tra il Presidente Commisso, il portale ha analizzato la terza via: la costruzione sul Ridolfi.

Dopo l’apertura a “ogni opzione” del Sindaco Nardella, infatti, l’ipotesi di lavorare sul Ridolfi è tornata di moda.

Vedremo che succederà, intanto è un caso europeo.

Still waiting for the final stadium plan from Fiorentina. Would you rather see it include redevelopment of Artemio Franchi or construction in the place of Luigi Ridolfi❓

ℹ️ https://t.co/AomKZxCviX pic.twitter.com/2rka4fV2w4

— StadiumDB.com (@StadiumDB) October 16, 2020