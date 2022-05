La Questura di Firenze non risparmia interisti e juventini. Emessi in tutto 22 DASPO

Verdetto pesantissimo in arrivo dalla Questura di Firenze, la quale ha emesso in totale 22 provvedimenti per altrettanti tifosi, prendendo in considerazione due fatti nel corso della stagione. La prima data è il 21 settembre 2021, giorno di Fiorentina–Inter, dove si sono registrati pesanti scontri tra tifosi viola e nerazzurri prima dell’incontro. Sono stati individuati 20 ultras interisti, di età fino ai 52 anni e con un solo minorenne rintracciato. Per quanto riguarda i due bianconeri, il DASPO arriva a causa dell’episodio avvenuto il 30 gennaio 2022. Appena dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus, due uomini (entrambi del milanese) si sono recati sotto la Curva Fiesole e hanno esposto un indecoroso striscione firmato Viking, gruppo organizzato bianconero.

Di sotto, ecco riportati alcuni estratti della nota ufficiale della Questura di Firenze:

Pioggia di DASPO nel capoluogo toscano dove il Questore della Provincia di Firenze ha emesso 22 provvedimenti nei confronti di altrettanti tifosi interisti e juventini, indagati a vario titolo per due diversi episodi.

Il primo risale al 21 settembre del 2021 quando, prima dell’incontro di calcio “Fiorentina-Inter” sono avvenuti degli scontri tra tifosi all’altezza di piazza Alberti.

I tafferugli, durati meno di 5 minuti, avrebbero coinvolto un 80ina di ultras delle due opposte frange che avrebbero dato vita a veri e propri atti di guerriglia urbana con lancio di bottiglie di vetro e di altri oggetti contundenti, tra cui segnali stradali appositamente divelti, bidoni in metallo, pietre ed artifizi luminosi.

L’attenta analisi dei fotogrammi della videosorveglianza cittadina che ha ripreso gli scontri e la successiva comparazione delle immagini dei tifosi identificati in viale Cialdini, hanno consentito di individuare almeno 20 ultras interisti, di età compresa tra i 17 e i 52 anni (1 solo minorenne) che avrebbero partecipato alla guerriglia urbana.

Per quanto riguarda invece i DASPO emessi nei confronti di 2 ultra juventini, questi fanno riferimento all’episodio di domenica 30 gennaio 2021, quando fuori dalla Curva Fiesole del “Franchi” – il settore che ospita la tifoseria fiorentina – è stato apposto uno striscione firmato con il nome del gruppo ultrà juventino “Viking”.

Il gesto è avvenuto in concomitanza del trasferimento di un giocatore della Fiorentina alla Juventus e nei giorni antecedenti aveva comportato proteste della tifoseria viola. Per la Questura di Firenze il fatto, nell’ambito della dinamica di rivalità tra le due squadre, comporta rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto anche il “tam tam” mediatico nonché una sorta di “caccia ai responsabili” che ne è scaturita.

Successivi sviluppi investigativi, grazie anche ad ulteriori accertamenti della Polizia Stradale di Firenze, hanno permesso di identificare altri due uomini di 30 e di 53 anni, entrambi residenti nel milanese e indagati in concorso per lo stesso episodio, ovvero per aver violato il divieto di striscioni incitanti alla violenza.