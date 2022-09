La quota italiana della Fiorentina è al limite: ben sei in scadenza. I dettagli

L’approfondimento de Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sui calciatori italiani in casa Fiorentina, sui quali bisogna riflettere. Gennaio, oltre al tema principale del calciomercato, sarà un mese utile per capire cosa vorrà fare con i contratti in scadenza il 30 giugno 2023. Perché sì, sono ben sei i calciatori italiani in questa situazione: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Bonaventura, Saponara, ma anche Gollini (in prestito fino a fine stagione, c’è un diritto di riscatto).

Per quanto riguarda i più esperti, come Bonaventura e Saponara, è probabile che ogni discorso venga rinviato a maggio. Si spera di chiudere in tempi brevi, invece, per i rinnovi di Terracciano e Venuti.