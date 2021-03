La rabbia di Commisso: il presidente della Fiorentina non ci sta più. Giocatori spalle al muro

Le deludenti prestazioni della Fiorentina hanno coinvolto anche Rocco Commisso: il presidente viola non ci sta più e dopo le critiche mosse da Pradè al termine della partita con l’Udinese, ieri anche lui si è fatto sentire con la squadra. Per farlo, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri (LEGGI QUI), ha chiamato direttamente dagli Stati Uniti.

Fino ad oggi Commisso ha investito tanto nella Fiorentina, non facendo mai mancare il proprio appoggio a nessuno: da ora in avanti, non si incallirà in questa direzione. I giocatori, se non mostreranno una netta inversione di tendenza, non saranno più difesi a prescindere. Lo spogliatoio è davanti alle proprie responsabilità, di fatto spalle al muro. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la Roma è l’occasione per riscattarsi e lo stesso presidente l’ha ripetuto ieri ai giocatori: la speranza è che l’abbiano capito.