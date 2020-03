La rabbia di Oddo: “La gente muore e c’è chi si preoccupa di poter andare a correre. Ma non rompete i co****ni e state a casa!”

L’emergenza coronavirus ha toccato inevitabilmente anche il mondo dei calciatori, che per primi si sono fatti promotori del comportamento da adottare. Tra questi anche il campione del mondo 2006 Massimo Oddo, che su Twitter ha espresso tutto il suo dissenso (per usare un eufemismo) nei confronti di quelle persone che si erano preoccupate del fatto che si potesse andare a correre oppure no. Ecco quanto scritto da Oddo: “Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete i co****ni e state a casa!! Solo questo ci chiedono…”