La rabbia di Prandelli sul gol di Barella, i due errori viola

Il vero problema della Fiorentina era la presenza, il ritmo, la forza e la pericolosità di Barella (avversario troppo forte per Eysseric) sul centrodestra, al fianco di Hakimi. Le migliori occasioni della squadra di Conte sono arrivate dalle incursioni dell’ex cagliaritano, vicino al gol dopo un minuto, vicinissimo dopo 7 (prodigiosa la parata di Dragowski), fino alla rete del 31′. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, per quel gol Prandelli si è giustamente arrabbiato per due errori della difesa di casa. Il primo: ha permesso a Brozovic di ricevere in piena libertà l’angolo corto di Sanchez. Il secondo: ha chiuso con colpevole ritardo (di Eysseric e Vlahovic) su Barella che ha avuto lo spazio per far partire una legnata da fuori area a pochi centimetri dal palo. Schema comunque perfetto e gol splendido, perdipiù dalla distanza, merce rara per il nostro campionato.

