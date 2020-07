La raffica di telefonate di Commisso nello spogliatoio della Fiorentina

Raffica di telefonate a fine partita per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno viola, dopo aver incensato Chiesa, attraverso le dichiarazioni che sono state riportate, ha chiamato personalmente Ribery, Cutrone, Ghezzal e l’allenatore Iachini, per complimentarsi delle loro prestazioni e di quella della squadra. Con la vittoria ottenuta a Lecce, la Fiorentina ha ipotecato la salvezza con alcune giornate d’anticipo. Era un obiettivo minimo, ma che era necessario conseguire per poter cominciare a pianificare in maniera più tranquilla la prossima stagione.

