La ragnatela diplomatica della Fiorentina e l’iperattività aziendale. Ma resta aperto il nodo dei rapporti con la Curva

La Fiorentina ha lanciato una ragnatela diplomatica a tutti i livelli per catturare l’interesse delle istituzioni sportive senza alzare la voce (vecchia strategia) ma piuttosto mostrando i risultati del proprio impegno concreto. Ovvero attraverso le visite guidate al Viola Park, dove sono transitati tanti ospiti d’eccezione, struttura unica in Italia e in competizione con i più dotati centri sportivi in Europa. Una strategia particolare che viene sottolineata stamani da La Nazione.

Sullo stesso giornale si parla anche di iperattività aziendale che continua a colpire, come se il club fosse continuamente scosso dalla voglia di essere al passo con i tempi.

Resta però aperto un nodo: quello dei rapporti con la curva. All’inizio e per due stagioni è stata schieratissima con la nuova proprietà americana, mentre adesso si ritrova all’opposizione sulla questione logo, ma non solo. Ma questo è davvero un altro capitolo.