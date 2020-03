La rapidità fondamentale di Cutrone e una difesa ideale per far sbloccare l’attaccante

Il grande impatto di ormai due settimane fa, da subentrato contro il Milan, ha dato un bel credito a Patrick Cutrone che in vista della sfida di domani a Udine sembra avere qualche passo di vantaggio su Vlahovic. Di fronte a sé dovrebbe trovare per altro una difesa non proprio rapidissima, se pur spesso molto difficile da vulnerare: Becao, Nuytinck, Troost-Ekong ma anche l’ex De Maio sono tutti calciatori massicci fisicamente e tra le cui maglie l’ex rossonero e Federico Chiesa potrebbero penetrare. L’attaccante per altro deve ancora sbloccarsi in campionato a due mesi dal suo arrivo ed ha timbrato il cartellino solo in Coppa Italia con l’Atalanta: domani Iachini potrebbe dargli un’altra chance.